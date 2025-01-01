Richterin Barbara Salesch
Folge 1420: Glück im Unglück
44 Min.Ab 12
Esther wird beschuldigt, ihren Freund Lukas nach einem Streit mit einem Stein erschlagen zu haben, weil er sie jahrelang körperlich und psychisch missbraucht hat. Hat sie keinen anderen Weg gesehen, um aus der unglücklichen Beziehung zu fliehen? Sie selbst behauptet, dass der vorbestrafte Vergewaltiger Xaver Gießen hinter der Tat steckt...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1