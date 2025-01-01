Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Glück im Unglück

SAT.1Staffel 8Folge 1420
Glück im Unglück

Glück im UnglückJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1420: Glück im Unglück

44 Min.Ab 12

Esther wird beschuldigt, ihren Freund Lukas nach einem Streit mit einem Stein erschlagen zu haben, weil er sie jahrelang körperlich und psychisch missbraucht hat. Hat sie keinen anderen Weg gesehen, um aus der unglücklichen Beziehung zu fliehen? Sie selbst behauptet, dass der vorbestrafte Vergewaltiger Xaver Gießen hinter der Tat steckt...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen