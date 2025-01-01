Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1421
44 Min.Ab 12

Mit zwei gezielten Schüssen soll Vincent seine Ex-Freundin Jenny hingerichtet haben, nachdem ihr Vater ihm 100.000 Euro Lösegeld für die Freilassung seiner Tochter gezahlt hat. Vincent streitet die Entführung und Ermordung von Jenny ab und behauptet, sie zu lieben. Ist er wirklich der Täter oder hat Jennys verhasste Stiefmutter etwas mit der Tat zu tun?

SAT.1
