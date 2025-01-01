Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Überlebende

SAT.1Staffel 8Folge 1422
Der Überlebende

Der ÜberlebendeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1422: Der Überlebende

44 Min.Ab 12

Jan ist angeklagt, seine Frau erwürgt und nachts in einem Grab verscharrt zu haben. Handelte er aus blinder Eifersucht, weil sie von einem alten Freund ein Kind erwartete? Oder wurde die Journalistin von ihrer Vergangenheit eingeholt und musste deswegen sterben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen