Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Boot

SAT.1Staffel 8Folge 1423
Das Boot

Das BootJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1423: Das Boot

44 Min.Ab 12

Bei einem Bootsausflug soll Jessica ihren Mann Felix mit Schlafmittel betäubt, danach ausgezogen und am Ruderboot festgebunden haben. Stundenlang war der Hilflose der brennenden Sonne ausgeliefert. Hat Jessica die Tat begangen, weil ihr anonym ein Telefonmitschnitt zugespielt wurde, auf dem Felix einer Nachbarin eindeutige Avancen macht? Oder steckt Nachbarin Tanja selbst dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen