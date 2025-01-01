Richterin Barbara Salesch
Folge 1430: Drogen in der Babywindel
44 Min.Ab 12
Auf der Rückfahrt aus Holland finden Drogenfahnder in der Windel von Janinas Baby ein Kilogramm Kokain. Hat die junge Mutter der Versuchung des "schnellen Geldes" nicht widerstehen können? Was verschweigt ihr neuer Freund vor ihr - und welche Rolle spielen die restlichen Freunde, die mit ihr in Holland waren?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1