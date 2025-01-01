Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Drogen in der Babywindel

SAT.1Staffel 8Folge 1430
Drogen in der Babywindel

Richterin Barbara Salesch

Folge 1430: Drogen in der Babywindel

44 Min.Ab 12

Auf der Rückfahrt aus Holland finden Drogenfahnder in der Windel von Janinas Baby ein Kilogramm Kokain. Hat die junge Mutter der Versuchung des "schnellen Geldes" nicht widerstehen können? Was verschweigt ihr neuer Freund vor ihr - und welche Rolle spielen die restlichen Freunde, die mit ihr in Holland waren?

