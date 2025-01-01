Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1434
Folge 1434: Recht und Ordnung?

44 Min.Ab 12

Blind vor Liebe und Rachegefühlen soll Sarah ihren Vater Rainer und ihre Schwester Anne in anonymen Schreiben bedroht haben. Wollte sie damit erreichen, dass Rainer, der Beamter bei der Kripo ist, endlich die Wahrheit über die Inhaftierung von Sarahs Freund sagt?

