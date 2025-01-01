Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1435
Folge 1435: Diesmal nicht

44 Min.Ab 12

Brutal schlug Simone Feldmanns Schädel immer wieder auf den Fußboden - so lang, bis sie starb. Wurde sie das Opfer ihres Mannes Paul, der bei einem Ehestreit die Fassung verloren hat? Oder musste Simone sterben, weil sie versucht hat, die Beziehung ihrer Tochter Lydia zu dem vorbestraften Boris Matinsky zu unterbinden?

