Richterin Barbara Salesch
Folge 1436: Das Strichmädchen
44 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Lydia bei einer Polizeikontrolle auf dem Straßenstrich festgenommen wird, sagt sie aus, dass sie von ihrem Stiefbruder Martin zum Anschaffen gezwungen wird. Der vorbestrafte Mann behauptet aber, dass er versucht habe, seine Stiefschwester vom Strich zu holen, auf den sie angeblich von ihrer Mutter geschickt wird.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1