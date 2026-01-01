Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Strichmädchen

SAT.1Staffel 8Folge 1436
Das Strichmädchen

Folge 1436: Das Strichmädchen

44 Min.Ab 12

Als die 17-jährige Lydia bei einer Polizeikontrolle auf dem Straßenstrich festgenommen wird, sagt sie aus, dass sie von ihrem Stiefbruder Martin zum Anschaffen gezwungen wird. Der vorbestrafte Mann behauptet aber, dass er versucht habe, seine Stiefschwester vom Strich zu holen, auf den sie angeblich von ihrer Mutter geschickt wird.

