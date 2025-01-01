Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Letzte Rast

SAT.1Staffel 8Folge 1437
Letzte Rast

Letzte RastJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1437: Letzte Rast

44 Min.Ab 12

Nach einem heftigen Streit setzt Denis seine Ehefrau Cecil abends an einer Autobahnraststätte ab - noch in derselben Nacht wird sie tot aufgefunden. Hat er seine Frau erwürgt, um einer für ihn Ruf schädigenden und kostspieligen Scheidung auszuweichen? Oder wurde Cecil Opfer eines Triebtäters, als sie versucht hat, allein nach Hause zu trampen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen