Richterin Barbara Salesch
Folge 1437: Letzte Rast
44 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit setzt Denis seine Ehefrau Cecil abends an einer Autobahnraststätte ab - noch in derselben Nacht wird sie tot aufgefunden. Hat er seine Frau erwürgt, um einer für ihn Ruf schädigenden und kostspieligen Scheidung auszuweichen? Oder wurde Cecil Opfer eines Triebtäters, als sie versucht hat, allein nach Hause zu trampen?
