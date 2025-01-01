Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1439
Folge 1439: Hang-Man

43 Min.Ab 12

Lola wird beschuldigt, ihren Sportlehrer Frank nackt und mit den Füßen nach oben an den Ringen in der Turnhalle aufgehängt zu haben. Wollte sie sich rächen, weil ihr Lehrer sie angeblich heimlich in der Mädchendusche gefilmt hat oder hat Lolas Mitschülerin Paula rot gesehen und wurde zum Racheengel?

