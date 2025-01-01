Richterin Barbara Salesch
Folge 1441: Der Tropfen zu viel
43 Min.Ab 12
Einen Tag vor ihrer Hochzeit fährt Kathrin betrunken in den Tod. Ihr Verlobter Frank macht seinen Schwiegervater Rudi dafür verantwortlich. Der hatte Kathrin gedroht, dass sie nicht mehr seine Tochter sei, wenn sie Rocker Frank heiraten würde. Kurz nach Kathrins Unfalltod wird Rudi auf dem Flipperautomaten in einer Kneipe gefunden. Ihm wurde ein Schlauch eingeführt, über dem ihm hochprozentiger Korn verabreicht wurde. War das Franks Rache?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1