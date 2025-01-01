Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Tropfen zu viel

SAT.1Staffel 8Folge 1441
Der Tropfen zu viel

Der Tropfen zu vielJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1441: Der Tropfen zu viel

43 Min.Ab 12

Einen Tag vor ihrer Hochzeit fährt Kathrin betrunken in den Tod. Ihr Verlobter Frank macht seinen Schwiegervater Rudi dafür verantwortlich. Der hatte Kathrin gedroht, dass sie nicht mehr seine Tochter sei, wenn sie Rocker Frank heiraten würde. Kurz nach Kathrins Unfalltod wird Rudi auf dem Flipperautomaten in einer Kneipe gefunden. Ihm wurde ein Schlauch eingeführt, über dem ihm hochprozentiger Korn verabreicht wurde. War das Franks Rache?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen