Staffel 8Folge 1442
Folge 1442: One-Night-Stand

44 Min.Ab 12

Der Rechtsanwalt Anton Wilkenburg soll Nora Rimbach nach einem One-Night-Stand in ihrer Wohnung ins Koma geprügelt haben. Obwohl alle Spuren auf ihn deuten, behauptet er, dass er es nicht gewesen ist und er sich an nichts erinnern kann.

