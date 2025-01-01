Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Leiche im Kofferraum

SAT.1Staffel 8Folge 1453
Folge 1453: Leiche im Kofferraum

44 Min.Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle entdecken Polizisten die Leiche einer Frau in dem Kofferraum eines gestohlenen Wagens. Hat Carsten, der Besitzer des Wagens, seine Frau erschlagen, weil er keinen Unterhalt mehr für sie zahlen wollte? Oder hat der Teenager David etwas mit dem Mord zu tun?

SAT.1
