Richterin Barbara Salesch
Folge 1456: Camper Willi
44 Min.Ab 12
Der Camper Willi hat schwere Verbrennungen im Gesicht und auf dem Arm davon getragen, als er seinen Grill angezündet hat. Hat sein Erz-Rivale Kurt Machowski seinen Grill mit Brandbeschleuniger versetzt? Konnte er es nicht ertragen, dass ihn seine Frau Rita wegen Willi verlassen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© SAT.1