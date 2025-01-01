Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Camper Willi

SAT.1Staffel 8Folge 1456
Camper Willi

Camper WilliJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1456: Camper Willi

44 Min.Ab 12

Der Camper Willi hat schwere Verbrennungen im Gesicht und auf dem Arm davon getragen, als er seinen Grill angezündet hat. Hat sein Erz-Rivale Kurt Machowski seinen Grill mit Brandbeschleuniger versetzt? Konnte er es nicht ertragen, dass ihn seine Frau Rita wegen Willi verlassen hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen