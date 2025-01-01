Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufgespießt

SAT.1Staffel 8Folge 1458
Folge 1458: Aufgespießt

44 Min.Ab 12

Die Thailänderin Tao ist angeklagt, ihren Mann Frank mit einer Heugabel in der Scheune aufgespießt zu haben. Frank hatte Tao per Katalog "bestellt" und erst eine Woche vor seinem Tod geheiratet. Hat sie ihn wirklich getötet, weil sie jetzt endlich die lang ersehnte Aufenthaltsgenehmigung hat und er somit überflüssig ist?

