SAT.1Staffel 8Folge 1460
44 Min.Ab 12

Erstochen und mit herausgeschnittenen Augen liegt Kai in seiner Wohnung. Als Täterin steht schnell Sina, die Freundin von Kais bestem Kumpel Jens, unter Verdacht. Sina hatte nämlich Anzeige wegen Vergewaltigung gegen Kai erstattet. Hat sie Selbstjustiz verübt, weil die Anzeige fallen gelassen werden musste, da Kai ein falsches Alibi durch seine Schwester Ellie bekommen hatte?

