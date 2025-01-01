Richterin Barbara Salesch
Folge 1463: Gestohlene Liebe
44 Min.Ab 12
Weil Ellen davon überzeugt ist, dass Jan ihre Tochter Anne sechs Monate lang entführt hat, soll sie ihn niedergeschlagen und ihm mehrfach in die Genitalien getreten haben. Hat sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als sich so zu rächen? Konnte sie es nicht ertragen, dass der vermeintliche Entführer ohne Strafe davongekommen ist, weil Anne behauptet hat, dass nichts gegen ihren Willen passiert sei?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1