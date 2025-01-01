Spezial: Du sollst nicht tötenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1467: Spezial: Du sollst nicht töten
44 Min.Ab 12
S P E C I A L: Die Schülerin Maria wird ermordet in der Kapelle eines Internats gefunden - ein scheinbar unlösbarer Fall. Richterin Barbara Salesch stellt unangenehme Fragen, ermittelt in Marias Vergangenheit und stößt dabei auf ein dunkles Geheimnis ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1