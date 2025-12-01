Sabrina ... total verhext!
Folge 10: Schön hässlich!
21 Min.
Die Spellmans erwarten wieder einmal Besuch aus der anderen Welt. Zelda und Hilda schwärmen in den höchsten Tönen von ihrer Cousine Susie. Doch wie enttäuscht ist Sabrina, als sie ihre Cousine endlich sieht: Susie sieht aus wie eine Hexe! Als sie Sabrinas Reaktion bemerkt, beschließt Susie, ihr eine ordentliche Lektion zu verpassen. Als Demonstrationsobjekt sucht sie sich Harvey aus, der plötzlich äußerst haarig und unattraktiv wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures