Sabrina ... total verhext!
Folge 6: Ein irres Fest
21 Min.
Es ist wieder einmal Halloween. Wie jedes Jahr stellt sich die leidige Frage, ob Hilda, Zelda und Sabrina zu Tante Beulahs Halloween-Party gehen müssen. Sabrina kann sich drücken, da ihre Freunde sich angemeldet haben, um im Hause Spellman Horrorfilme anzusehen. Ein Geschenk der lieben Tante sorgt jedoch dafür, dass sie einen äußerst gruseligen Abend haben. Hilda und Zelda haben ganz andere Probleme: Die Party findet in einer Irrenanstalt statt ...
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures