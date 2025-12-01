Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Peinlich, peinlich
21 Min.
Valerie hat sich nach einem unglücklich gelaufenen Date in Sabrinas Wandschrank verkrochen und will nie wieder in die Schule gehen. Um ihrer Freundin zu helfen, wendet Sabrina ihre Zauberkräfte an: Sie belegt Valerie mit einem "Anti-Peinlichkeitszauber". Valerie strotzt daraufhin vor Selbstbewusstsein und ist wieder glücklich. Doch leider hat der Zauber eine Negativ-Seite: Jetzt passieren Sabrina peinliche Sachen, und sie versinkt vor Scham beinahe im Boden ...
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures