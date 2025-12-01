Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Coole Weihnachten
21 Min.
Weihnachten steht vor der Tür, und Sabrina ist übelster Laune, weil ihr diese alten verstaubten Traditionen auf den Geist gehen. So kommt es, dass sie nicht am Familienfest teilnehmen will. Sie zieht es vor, den Abend im coolen Club "Hexenkessel" in der anderen Welt zu verbringen. Doch auch diese Alternative sagt ihr nicht so recht zu. Erst durch ein Missgeschick wird Sabrina klar, wie wunderschön Weihnachten doch eigentlich ist ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures