Sabrina ... total verhext!
Folge 14: Mrs. Kraft
21 Min.
Zelda und Mr. Kraft haben ihr Herz aneinander verloren - sehr zum Leidwesen von Sabrina und Hilda. Als Willard Kraft dann auch noch ständig im Hause Spellman herumgeistert, reicht es den beiden. Sie wollen das Paar auseinander bringen. Mr. Krafts Ex-Frau Lucy, die ebenfalls eine Hexe ist, soll ihnen dabei helfen. Durch einen Zaubertrank gelingt es Lucy tatsächlich, Willard zurückzugewinnen. Zelda leidet sehr unter der Trennung und nimmt schließlich den Kampf gegen Lucy auf ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures