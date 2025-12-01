Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Ich bin du

Paramount GlobalStaffel 3Folge 12
Ich bin du

Ich bin duJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 12: Ich bin du

21 Min.

Salem betätigt sich seit neuestem als Maler. Natürlich möchte er mit seinen Werken auch Geld verdienen. Doch wer würde schon die Bilder einer Katze kaufen? Kurz entschlossen bittet er Hilda, sich als Malerin auszugeben. Und wirklich, Hilda gelingt es, etliche Bilder an eine Galerie zu verkaufen. Doch dann kommt Salem auf die glorreiche Idee, dass sich Bilder von toten Künstlern viel besser verkaufen. Kurzerhand gibt er eine Todesanzeige der Künstlerin Hilda Spellman auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen