Sabrina ... total verhext!
Folge 12: Ich bin du
21 Min.
Salem betätigt sich seit neuestem als Maler. Natürlich möchte er mit seinen Werken auch Geld verdienen. Doch wer würde schon die Bilder einer Katze kaufen? Kurz entschlossen bittet er Hilda, sich als Malerin auszugeben. Und wirklich, Hilda gelingt es, etliche Bilder an eine Galerie zu verkaufen. Doch dann kommt Salem auf die glorreiche Idee, dass sich Bilder von toten Künstlern viel besser verkaufen. Kurzerhand gibt er eine Todesanzeige der Künstlerin Hilda Spellman auf ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures