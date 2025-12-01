Sabrina ... total verhext!
Sabrina wird von ihren Tanten aufgeklärt, dass es den Mitgliedern der Spellman-Familie strengstens untersagt ist, Pfannkuchen zu essen. Als Begründung heißt es, dass sie davon lebenslänglich süchtig werden könnte. Natürlich kann Sabrina der Versuchung nicht widerstehen, und sie probiert ein Stück Pfannkuchen. Es kommt, wie es kommen muss: Sabrina wird völlig abhängig - von Pfannkuchen! Ihre Tanten helfen ihr schließlich beim grauenvollen Entzug ...
