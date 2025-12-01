Sabrina ... total verhext!
Folge 17: Salem an die Macht!
21 Min.
Sabrina bekommt wieder einmal Besuch von Roland. Diesmal bringt er ihr drei Wunsch-Gutscheine mit. Salem, der gerade mit seinem Leben als Katze hadert, bittet sie daraufhin, ihn für kurze Zeit zu einem Menschen werden zu lassen. Gesagt, getan. Salem darf für kurze Zeit in den Körper von Sabrinas Mitschüler Gordie schlüpfen. Entgegen seinem Versprechen mischt er sich sofort in die Schulpolitik ein und sorgt auch sonst für einige Aufregung ...
