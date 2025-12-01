Sabrina ... total verhext!
Folge 20: Gesucht wird ...
21 Min.
Sabrina schmuggelt ihre Brieffreundin Martha als Katze getarnt aus dem anderen Reich heraus. Doch das erweist sich als Fehler: Die scheinbar so harmlose Martha entpuppt sich als Juwelendiebin, die bereits steckbrieflich gesucht wird. Zuerst stiehlt sie im Haus der Spellmans den gesamten Schmuck. Doch ihr eigentliches Ziel ist es, den "Stein des Orion" zu finden, um damit ihre Zauberkraft wieder zu gewinnen. Sabrina und ihre Tanten setzen alles daran, dies zu verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
