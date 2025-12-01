Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Hexentreffen

Paramount GlobalStaffel 3Folge 25
Sabrina ... total verhext!

Folge 25: Hexentreffen

21 Min.

Sabrina fährt mit ihren Tanten zu einem Familientreffen nach Hawaii. Was sich wie ein netter Urlaub anhört, entpuppt sich für Sabrina als harte Arbeit. Sie soll nämlich das Familiengeheimnis lösen! Doch bevor sie sich dieser Aufgabe widmen kann, muss sie sich erst noch um Salem und dessen schwangere Katzenfreundin kümmern. Und dann taucht auch noch Harveys schwangere Mutter auf ... Doch letztlich löst Sabrina das Familiengeheimnis und erhält dadurch ihre Hexenlizenz!!!

