Sabrina ... total verhext!
Folge 1: Ein magischer Umzug
22 Min.
Sabrina beginnt ihr Studium am Adams-College, zieht bei ihren Tanten aus und in einer College-WG ein. Während Hilda ihre Liebe zu Sabrina auf Salem überträgt, nimmt Zelda einen Job am Adams-College an, um in Sabrinas Nähe zu sein. Das gefällt Sabrina natürlich gar nicht. Aber zunächst einmal muss sie sich an ihre WG-Mitbewohner gewöhnen. Es dauert nicht allzu lange, da hat die hübsche Sabrina auch schon die erste Anfrage für ein Date - die sie erst mal ablehnt.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures