Sabrina ... total verhext!

Ein magischer Umzug

Staffel 5Folge 1
Ein magischer Umzug

Sabrina ... total verhext!

Folge 1: Ein magischer Umzug

22 Min.

Sabrina beginnt ihr Studium am Adams-College, zieht bei ihren Tanten aus und in einer College-WG ein. Während Hilda ihre Liebe zu Sabrina auf Salem überträgt, nimmt Zelda einen Job am Adams-College an, um in Sabrinas Nähe zu sein. Das gefällt Sabrina natürlich gar nicht. Aber zunächst einmal muss sie sich an ihre WG-Mitbewohner gewöhnen. Es dauert nicht allzu lange, da hat die hübsche Sabrina auch schon die erste Anfrage für ein Date - die sie erst mal ablehnt.

Paramount Global
