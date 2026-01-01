Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hexenschule

Paramount GlobalStaffel 5Folge 18
Folge 18: Die Hexenschule

22 Min.

Cousine Marigold schickt den Spellmans ihre Tochter Amanda, damit sie im Reich der Sterblichen zur Schule gehen kann. Sabrina, Zelda, Hilda und Salem sind entsetzt - hat Amanda doch bei ihrem letzten Besuch in einem Wutanfall das Haus abgefackelt. Man kommt überein, Amanda auf die Hexenschule "Witchright Hall" für schwer erziehbare und straffällig gewordene Jugendliche zu schicken, die von Professor James Hexton und seiner Lebensgefährtin Robin geleitet wird.

