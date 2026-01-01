Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Herzensbrecher

Paramount GlobalStaffel 5Folge 15
Herzensbrecher

HerzensbrecherJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 15: Herzensbrecher

22 Min.

Alljährlich konkurrieren Hilda und Zelda darum, wer den schöneren Valentinstag haben wird: Hilda organisiert eine Party in ihrem Café, und Zelda lädt kurzerhand den neuen Briefträger ein. Sabrina hofft auf eine Einladung von Kevin, den sie aus dem Philosophie-Kurs kennt. Morgan organisiert ein Date zwischen den beiden - zusammen mit Josh und ihr. Doch der Valentinsabend zwischen Josh, Morgan, Sabrina und Kevin verläuft dann ganz anders, als sie alle erwartet hatten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen