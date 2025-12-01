Sabrina ... total verhext!
Folge 10: Ein perfektes Weihnachten
22 Min.
Sabrina hat keine Lust auf ein Weihnachten mit ihren Verwandten, und deshalb nimmt sie die Einladung ihrer Freundin Morgan mit Freuden an. Sie freut sich auf romantische Tage in den verschneiten Bergen von Vermont und auf die Weihnachtsbräuche der Sterblichen. Leider streiten sich dann Morgans Eltern ununterbrochen, und sie lassen kein gutes Haar an ihrer Tochter. Dafür feiern Hilda und Zelda Weihnachten mit der Sterblichen Roxie - und dieses Fest wird ein voller Erfolg.
Genre:Feiertag, Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures