Sabrina ... total verhext!
Folge 9: Wer will schon eine Drei?
22 Min.
Literaturprofessor Carlin hat den Ruf, grundsätzlich nur Dreien zu vergeben. Auch Sabrina kassiert trotz einer hervorragenden Arbeit nach der anderen nur Dreien. Dass Carlin behauptet, mit dieser Methode seine Studenten anspornen zu wollen, bringt Sabrina vollends in Rage. Zelda will sich bei Carlin beschweren, doch seine Attraktivität verleitet sie zu einem Flirt mit ihm. Prompt erhält Sabrina für ihre nächste Arbeit eine Eins - und das ist nun auch nicht in Ordnung.
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures