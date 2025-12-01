Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 5Folge 2
22 Min.

Sabrina und Roxie wurden von Josh zu einer Party des Emerson-Colleges eingeladen. Obwohl sie ein großes Lernpensum vor sich hat, bleibt sie bis spät nachts auf der Party. Zu Hause schläft sie über ihrer Collegearbeit ein und wacht erst einige Sekunden vor Vorlesungsbeginn wieder auf. Ein Zeitzauber kann dieses Problem zwar beheben - ihre Arbeit wird in Sekunden fertig. Allerdings verrichten dafür Roxie und Miles alles nur noch im Zeitlupentempo. Sabrina holt ihre Tanten zu Hilfe.

