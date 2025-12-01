Sabrina ... total verhext!
Folge 2: Party, Party
22 Min.
Sabrina und Roxie wurden von Josh zu einer Party des Emerson-Colleges eingeladen. Obwohl sie ein großes Lernpensum vor sich hat, bleibt sie bis spät nachts auf der Party. Zu Hause schläft sie über ihrer Collegearbeit ein und wacht erst einige Sekunden vor Vorlesungsbeginn wieder auf. Ein Zeitzauber kann dieses Problem zwar beheben - ihre Arbeit wird in Sekunden fertig. Allerdings verrichten dafür Roxie und Miles alles nur noch im Zeitlupentempo. Sabrina holt ihre Tanten zu Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures