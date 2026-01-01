Sabrina ... total verhext!
Folge 19: Sabrina legt los
21 Min.
Sabrina beschließt, ihren Ärger über den Schulstress nicht so ernst zu nehmen und ihre Energie für etwas Positives einzusetzen. Sie macht bei einer Protestbewegung mit, bei der es darum geht, ein historisches Gebäude zu retten. Doch dann kommt ihr ausgerechnet Salem dazwischen: Salem, der in einer Krise steckt, sorgt dafür, dass die Angelegenheit zum Schnee von gestern wird. Unterdessen macht sich Josh Gedanken über seine Beziehung zu Morgan und seine Freundschaft zu Sabrina.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures