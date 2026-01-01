Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Siehst Du, was ich sehe?

Paramount GlobalStaffel 5Folge 20
Siehst Du, was ich sehe?

Siehst Du, was ich sehe?Jetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 20: Siehst Du, was ich sehe?

21 Min.

Miles beobachtet für eine Astronomiearbeit den Himmel - und entdeckt ein Raumschiff in der Form eines Cadillacs. Er ahnt nicht, dass es sich um Hildas Freund handelt, der auf der Venus lebt und einen Cadillac-Turbo fährt. Miles beschreibt diese Erscheinung - und wird zum Gespött der Klasse. Frustriert beschließt er, Steuerberater zu werden. Sabrina steckt in der Zwickmühle: Sie weiß, dass er als Steuerberater todunglücklich wäre, kann ihm aber auch nicht die Wahrheit sagen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen