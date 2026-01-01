Sabrina ... total verhext!
Folge 20: Siehst Du, was ich sehe?
21 Min.
Miles beobachtet für eine Astronomiearbeit den Himmel - und entdeckt ein Raumschiff in der Form eines Cadillacs. Er ahnt nicht, dass es sich um Hildas Freund handelt, der auf der Venus lebt und einen Cadillac-Turbo fährt. Miles beschreibt diese Erscheinung - und wird zum Gespött der Klasse. Frustriert beschließt er, Steuerberater zu werden. Sabrina steckt in der Zwickmühle: Sie weiß, dass er als Steuerberater todunglücklich wäre, kann ihm aber auch nicht die Wahrheit sagen.
