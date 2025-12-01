Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Dating-Zauber
22 Min.
Sabrina will noch keine feste Beziehung und schlägt eine Verabredung mit Josh aus. Sie glaubt, auch noch andere Jungs kennenlernen zu müssen. Mit Hilfe eines "Dating-Zaubers" verabredet sich Sabrina mit fünf bis sechs Jungs - pro Abend. Weil sie dadurch auch nicht glücklicher wird, spricht sie mit Tante Zelda. Diese behauptet, wenn man wirklich verliebt sei, mache das Herz einen kleinen Sprung. Wenig später unterhält sie sich mit Josh, und plötzlich macht ihr Herz diesen Sprung.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures