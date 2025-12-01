Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Strandparty

Paramount GlobalStaffel 5Folge 12
Strandparty

StrandpartyJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 12: Strandparty

21 Min.

Sabrinas Tanten Hilda und Zelda gefällt es gar nicht, dass Sabrina und ihre Mitbewohner nach Florida fahren wollen - zusammen mit Josh und Kevin! Sie zaubern den Ferienort in die 60er Jahre zurück, in der Annahme, dass die Jungs deshalb wieder abreisen. Doch alle finden das 60er Jahre-Dekor richtig toll. Vergeblich versucht Sabrina herauszufinden, was Kevin für sie empfindet. Da Josh mit Morgan auch nicht viel Glück hat, unternehmen Sabrina und Josh lange Strandspaziergänge.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen