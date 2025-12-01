Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Wolke zehn
22 Min.
Sabrina ist völlig frustriert, denn ihre Karriere stagniert. Als schließlich auch noch Roxie Morgan in ihre Sendung holt und damit einen Riesenerfolg landet, ist Sabrina fertig mit den Nerven. Sie versucht, Roxie ihren Kummer mitzuteilen - leider erfolglos! Auch ihre Tanten schenken ihr kein Gehör. Da erinnert sich Sabrina an ihre Hexenfreundin Cathy im Anderen Reich, die ihr ein Spezialprogramm empfiehlt: eine Wellness-Reise auf Wolke Zehn - mit Erfolgsgarantie!
