Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Hex, Lügen und kein Video

Paramount GlobalStaffel 6Folge 7
Hex, Lügen und kein Video

Hex, Lügen und kein VideoJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 7: Hex, Lügen und kein Video

21 Min.

Als Josh Sabrina ein Volontariat bei seiner Zeitung verschafft, wird sie der Starreporterin Rebecca zugeteilt. Diese scheint sich immer heftiger für Josh zu interessieren, worauf Sabrina beschließt, ihrem Freund eine Freundin zu verpassen: Sie überredet Roxie dazu, in der Redaktion als Joshs Freundin aufzutauchen, aber Rebecca lässt nicht locker. Doch dann sieht sie Sabrina und Josh knutschend in einem Café sitzen. Auch Hilda hat Probleme - beim Juwelen-Shopping im Alten Rom.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen