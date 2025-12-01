Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Der Wachskugel-Fluch

Paramount GlobalStaffel 6Folge 20
Der Wachskugel-Fluch

Der Wachskugel-FluchJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 20: Der Wachskugel-Fluch

21 Min.

Schon eine ganze Weile hat Sabrina das Gefühl, dass sie verfolgt wird. Schließlich stellt sich heraus, dass ihre Mutter hinter ihr her und extra aus Peru angereist ist, um heimlich am Leben ihrer Tochter teilzuhaben. Denn der Hexenrat hatte entschieden, dass sich Mutter und Tochter nicht in die Augen sehen dürfen. Doch die Wiedersehensfreude zwischen den beiden ist so groß, dass die Mutter unglücklicherweise den Fluch vergisst und darauf prompt in eine Wachskugel verwandelt wird.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen