Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Sabrina zeigt Kampfgeist

Paramount GlobalStaffel 6Folge 17
Sabrina zeigt Kampfgeist

Sabrina zeigt KampfgeistJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 17: Sabrina zeigt Kampfgeist

21 Min.

Josh behauptet, er könne Sabrina beim Tennis vom Platz fegen. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, nimmt Sabrina nun Unterricht bei einem herbeigezauberten Wimbledon-Spieler. Gut trainiert und gestärkt mit Kampfgeist, den sie sich per Zaubertrank geholt hat, besiegt sie Josh mühelos. Als jedoch der Zaubertrank zu Hause noch kräftig nachwirkt, erkennt Sabrina, dass zu viel Kampfgeist auch nicht förderlich ist. Inzwischen steht auch Sabrinas Cousine Amanda vor der Hexen-Prüfung ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen