Folge 17: Sabrina zeigt Kampfgeist
21 Min.
Josh behauptet, er könne Sabrina beim Tennis vom Platz fegen. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, nimmt Sabrina nun Unterricht bei einem herbeigezauberten Wimbledon-Spieler. Gut trainiert und gestärkt mit Kampfgeist, den sie sich per Zaubertrank geholt hat, besiegt sie Josh mühelos. Als jedoch der Zaubertrank zu Hause noch kräftig nachwirkt, erkennt Sabrina, dass zu viel Kampfgeist auch nicht förderlich ist. Inzwischen steht auch Sabrinas Cousine Amanda vor der Hexen-Prüfung ...
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures