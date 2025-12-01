Sabrina ... total verhext!
Folge 3: Job oder Liebe
21 Min.
Josh hat wegen Sabrina auf das lukrative Stellenangebot in Prag verzichtet. Seitdem plagt diese das schlechte Gewissen, und so reagiert sie äußerst erleichtert, als Josh einen Job beim "Boston Citizen" bekommt. Doch von nun an hat Josh kaum mehr Zeit für Sabrina, weil er rund um die Uhr arbeitet. Sabrina aber weiß sich zu helfen und manipuliert Joshs Chef Mike per Zauberei. Miles hingegen hat sich in Mary Quizzenberry verliebt und sucht nun Tipps, um als guter Lover zu bestehen.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures