Sabrina ... total verhext!
Folge 13: Goofys Liebesschwüre
21 Min.
Als Josh Sabrina seine Liebe gesteht, muss diese einsehen, dass ihr eine Liebeserklärung nur dann gelingen wird, wenn sie Josh sagt, dass sie eine Hexe ist. Damit sie aber ihre Zauberkräfte nicht verliert, muss Josh von selbst darauf kommen. Also versucht sich Sabrina mit den originellsten Zaubereien, doch selbst ein Monsunregen bringt Josh nicht ins Grübeln. Roxie hingegen will endlich wissen, warum sie keinen Mann findet - und besucht einen Beziehungs-Workshop.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures