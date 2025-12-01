Zum Inhalt springenBarrierefrei
Radio Chick-Chat

Folge 5: Radio Chick-Chat

21 Min.

Sabrina und Roxie haben vom Adams College die einmalige Chance bekommen, sich als Radiomoderatorinnen zu beweisen. Doch Sabrina ist so aufgeregt, dass sie - trotz Zauberei - kläglich versagt und einsehen muss, dass Roxie als Moderatorin talentierter ist. Hilda und Zelda hingegen haben ihr Herz für einen umherstreunenden Hund entdeckt und rufen damit heftige Eifersuchtsanfälle bei Salem hervor. Schließlich soll Steffen, der Rächer, Salems Revier verteidigen.

