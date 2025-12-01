Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 6Folge 2
22 Min.

Sabrina ist vollkommen aus dem Häuschen: Endlich kehrt Josh von seinem Sommeraufenthalt in Europa zurück! Doch die Freude wird schon bald kräftig getrübt, als sie erfährt, dass Josh ein lukratives Jobangebot bekommen hat - aber leider in Prag. Nach ihrem ersten Schock nimmt Sabrina die Sache in die Hand: Sie befragt das Schicksal, um einen Ausblick auf ihre Zukunft zu erfahren, wenn sie sich dazu entschließen würde, ihren geliebten Josh nach Prag zu begleiten.

Paramount Global
