Sabrina ... total verhext!

Sabrina im Wahlkampf

Paramount GlobalStaffel 6Folge 12
Sabrina im Wahlkampf

Sabrina ... total verhext!

Folge 12: Sabrina im Wahlkampf

21 Min.

Zelda unterstützt Russell bei der Kandidatur zur Stadtratswahl. Dann aber streut Salem das Gerücht, dass Russell Kontakt zu Ex-Sträflingen hat, die offensichtlich in seinem Haus dunkle Geschäfte abwickeln. Als sich zu allem Überfluss auch noch Hilda zur Wahl stellt, organisieren Sabrina und Roxie eine öffentliche Debatte auf Roxies Sender. Russell kann sich rehabilitieren und gewinnt schließlich die Wahl. Doch Hilda bleibt stur und will nun Gouverneurin werden.

