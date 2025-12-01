Sabrina ... total verhext!
Folge 21: Fahrstunden
21 Min.
Sabrina hat die Nase voll, Miles' Chauffeurin zu sein. Sie überredet ihn dazu, den Führerschein zu machen. Als sie mit ihm dafür übt, baut Miles einen Auffahrunfall. Doch die Halterin des beschädigten Autos - die äußerst sympathische Mary Jo Ponder - will zunächst keinen Schadensersatz, bis wenige Tage später eine Klage ins Haus flattert, weil Mary Jo angeblich schwere Verletzungen erlitten hat. Aber Sabrina gelingt es schließlich, die Betrügerin durch einen Trick zu überführen.
Sabrina ... total verhext!
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures