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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Der Karaoke-Freitag mit Karen und Boschi

SAT.1Folge vom 24.07.2026
Der Karaoke-Freitag mit Karen und Boschi

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 24.07.2026: Der Karaoke-Freitag mit Karen und Boschi

61 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Am heutigen Freitag haben wir diese Themen in der Sendung: privater Samenspender, Schützenfest-Jäger und ein Hörgerät für Nele. Außerdem hat Magnus von Keil die Sommer-Games dabei und Marie Helmschmied die Netzhighlights. Klickt euch rein!

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