Der Karaoke-Freitag mit Karen und BoschiJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 24.07.2026: Der Karaoke-Freitag mit Karen und Boschi
61 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Am heutigen Freitag haben wir diese Themen in der Sendung: privater Samenspender, Schützenfest-Jäger und ein Hörgerät für Nele. Außerdem hat Magnus von Keil die Sommer-Games dabei und Marie Helmschmied die Netzhighlights. Klickt euch rein!
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen